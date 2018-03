Die Deutsche Börse schafft an ihrem irischen Standort Cork 200 neue Jobs. Hintergrund sei das wachsende Fondsgeschäft der Abwicklungs- und Verwahrtochter Clearstream, erklärte der Börsenbetreiber am Mittwoch in Eschborn bei Frankfurt. Der Personalaufbau solle in den nächsten zwei Jahren geschehen. Dazu würden neue Büroräume im Stadtzentrum von Cork bezogen.