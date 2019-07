Deutsche Börse erfüllt Erwartungen - Erträge und Ergebnis steigen

Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal unter anderem dank guter Geschäfte mit der Absicherung von Risiken, höherer Zinsen in den USA und Übernahmen zugelegt. Die Erträge seien um sechs Prozent auf 725 Millionen Euro geklettert, teilte der im Dax notierte Börsenbetreiber am Mittwochabend in Frankfurt mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um neun Prozent auf knapp 466 Millionen Euro zu. Damit schnitt das Unternehmen in etwa so ab wie es Experten erwartet hatten.