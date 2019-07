Deutsche Börse erfüllt Erwartungen - Nichts Neues zu FXall-Gesprächen

(Ausführliche Fassung) - Bei der Deutschen Börse laufen die Geschäfte weiter rund. Im zweiten Quartal profitierte der Börsenbetreiber einmal mehr von dem hohen Absicherungsbedarf vieler Investoren, der Umsatz und Gewinn bei der Dervivatebörse Eurex als grösster Konzernsparte nach oben treibt. Zudem sorgten im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Zinsen in den USA für Zuwächse im Geschäft mit der Verwahrung von Wertpapieren, das in der Tochter Clearstream gebündelt ist. Konzernweit legten Erträge und das operative Ergebnis im Rahmen der Erwartungen zu, wie der im Dax notierte Börsenbetreiber am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte.