Deutsche Börse erwartet Schub für Börsengänge kleiner Firmen

Die Deutsche Börse erwartet sich von einer neuen EU-Initiative Rückenwind für Börsengänge von Wachstumsfirmen in ihrem Segment Scale. "Die anstehende Registrierung als EU-Wachstumsmarkt in diesem Jahr wird Scale weiteren Schub verleihen", erklärte Renata Bandov, Bereichsleiterin bei der Deutschen Börse, am Donnerstag in Frankfurt. Der Europäische Rat hatte sich am Mittwoch auf Standpunkte geeinigt, um kleine und mittlere Unternehmen leichter an den Kapitalmarkt zu bringen. So sollen regulatorische Hürden und bürokratische Pflichten sinken.