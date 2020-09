Deutsche Börse gibt Angebot für LSE-Tochter Borsa Italiana ab

Die Deutsche Börse hat ein Angebot für die LSE-Tochter Borsa Italiana abgegeben. Das teilte der Dax -Konzern am Freitag in Frankfurt in einem knappen Statement mit. Als globales Unternehmen biete die Deutsche Börse einen hohen Wert für das zukünftige Wachstum und die Entwicklung einer autonomen Borsa Italiana Group, hiess es in der Mitteilung. Damit werde ihre zentrale Bedeutung für die italienische Wirtschaft und den europäischen Kapitalmarkt gestärkt.