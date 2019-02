Deutsche Börse legt operativ deutlich zu - Dividende soll steigen

Die Deutsche Börse hat 2018 von den starken Schwankungen an den Aktien- und Rentenmärkten und höheren Zinsen in den USA profitiert. Die Erträge und das Ergebnis im operativen Geschäft zogen deutlich an. Unter dem Strich sorgte allerdings der Konzernumbau für einen Gewinnrückgang - die Dividende soll dennoch steigen.