Deutsche Börse profitiert von Auf und Ab der Märkte

Die heftigen Kursschwankungen an den weltweiten Finanzmärkten haben der Deutschen Börse einen guten Start ins Jahr beschert. Der Umsatz an den Kassamärkten sei im ersten Quartal um ein Drittel auf 480,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Börsenbetreiber am Dienstag in Eschborn bei Frankfurt mit. Besonders gut war es im Februar gelaufen.