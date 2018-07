Deutsche Börse profitiert weiter von Unruhe an den Märkten

Die Deutsche Börse gehört weiter zu den Nutzniessern der Unruhe an den Finanzmärkten. Ein erhöhtes Handelsaufkommen liess die Nettoerlöse des Marktbetreibers im zweiten Quartal auf 687 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwochabend in in Eschborn bei Frankfurt berichtete. Das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg um 19 Prozent auf unterm Strich 210 Millionen Euro.