Deutsche Börse profitiert wie erwartet von Marktturbulenzen

(Ausführliche Fassung) - Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal unter anderem von den durch den Handelskrieg und die Brexit-Saga ausgelösten Marktturbulenzen profitiert. Die Nettoerlöse seien in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 734 Millionen Euro geklettert, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit.