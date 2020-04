Nach einer stundenlangen technischen Störung will die Deutsche Börse den Xetra-Handel am frühen Dienstagnachmittag wieder aufnehmen. Die Neustart-Auktion für Xetra werde frühestens um 13.50 Uhr beginnen und mindestens 15 Minuten dauern, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Terminbörse Eurex plant die Eröffnungsauktion für das von der Störung betroffene T7-Handelsystem ab 13.45 Uhr und will den kontinuierlichen Handel 13.50 Uhr wieder aufnehmen.