Deutsche Bundesbank: Mit Kurzarbeitergeld nicht Firmen ohne Zukunft erhalten

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann mahnt zu Augenmass beim Einsatz staatlicher Hilfen wie Kurzarbeit in der Corona-Krise. "Das Kurzarbeitergeld hilft Firmen, Beschäftigte zu halten, die sie nach der Krise wieder brauchen. Es könnte aber auch Arbeitskräfte an Unternehmen binden, die keine Zukunft haben, und so Strukturen einfrieren, die obsolet sind", sagte Weidmann laut Redetext am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in Hamburg. "Je länger wirtschaftliche Probleme anhalten, desto fraglicher wird der Einsatz des Kurzarbeitergeldes als Überbrückungsinstrument."