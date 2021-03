Die Deutsche Bundesbank überweist erstmals seit 1979 keinen Gewinn an den Bund. Wegen der geldpolitischen Hilfen in der Corona-Krise stockte die Notenbank ihre Risikovorsorge auf und kam daher im Geschäftsjahr 2020 nur auf ein ausgeglichenes Ergebnis, wie die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte./ben/DP/eas