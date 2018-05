Deutsche Chemie-Industrie stark ins Jahr gestartet

Ein starkes erstes Quartal hat die deutsche Chemie-Industrie in ihrer optimistischen Prognose bestärkt. In den ersten drei Monaten des Jahres setzte die drittgrösste deutsche Industriebranche mit 51,1 Milliarden Euro rund 5,7 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Die Produktion in den "sehr gut" ausgelasteten Werken sei in der Jahresfrist um 6,7 Prozent gewachsen.