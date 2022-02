Deutsche Chemiebranche warnt vor explodierenden Gaspreisen

Die deutsche Chemie-Industrie warnt angesichts des Ukraine-Konflikts vor explodierenden Gaspreisen. Wirtschaftlich könnte die Lage für energieintensive Branchen sehr problematisch werden, sollte Gas in Europa knapp werden, sagte Wolfgang Grosse Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Den Chemieunternehmen drohen in diesem Fall explodierende Preise für Erdgas bei einem ohnehin historisch extrem hohen Preisniveau."