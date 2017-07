Deutsche Chemieindustrie erhöht nach starkem Halbjahr Prognose erneut

Die heimische Chemieindustrie hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. Die Chemieproduktion dürfte sich 2017 um 1,5 Prozent erhöhen, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mit. Mitte Mai hatte der Verband die Prognose bereits erhöht und ein Wachstum von 1,0 Prozent unterstellt. Chemikalien dürften sich nun um 3,5 Prozent verteuern und der Umsatz so um 5,0 Prozent wachsen. Bisher war Deutschlands drittgrösster Industriezweig von einem Preisanstieg um 2,5 Prozent und einem Umsatzplus von 3,5 Prozent ausgegangen. Beim Umsatz ist es inzwischen die dritte Erhöhung in Folge.