Deutsche Chemieindustrie erhöht nach starkem Halbjahr Prognose erneut

(Ausführliche Fassung) - Die heimische Chemieindustrie hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. "Die aktuelle Lage ist positiv", sagte der Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Kurt Bock, am Donnerstag in Frankfurt. Auch für die zweite Jahreshälfte seien anhaltend gute Geschäfte im In- und Ausland zu erwarten. Bis ins kommende Jahr hinein sei mit einem stabilen Wirtschaftswachstum zu rechnen. "Das gilt nicht nur für Europa, sondern auch für unseren wichtigsten Handelspartner, die USA." Vor diesem Hintergrund legte er die Latte für den Umsatz im laufenden Jahr zum dritten Mal höher.