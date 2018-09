'Deutsche Datenfestung' - Telekom erweitert Cloud-Zentrum

(Ausführliche Fassung) - Der Ministerpräsident hat auf den Buzzer gedrückt: In Biere bei Magdeburg hat die Deutsche Telekom ihr neues Cloud-Rechenzentrum für Geschäftskunden eröffnet. Mit dem zweiten Bau biete das Datendrehkreuz auf 11 000 Quadratmetern Platz für bis zu 100 000 Server, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit sei die Kapazität nach 18 Monaten Bauzeit eineinhalbmal so gross wie zuvor. Die Telekom bietet Firmenkunden dort die Möglichkeit, Serverkapazitäten zu buchen und als sogenannte Cloud zu nutzen. Dafür investierte der Konzern nach Angaben der Landesregierung knapp 200 Millionen Euro. Die Telekom selbst spricht von einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.