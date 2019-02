Deutsche Elektroindustrie erzielt 2018 Rekordumsatz - Einbruch zum Jahresende

Die deutsche Elektroindustrie hat 2018 trotz eines Einbruchs im Dezember Rekordumsätze erzielt. Der Gesamterlös stieg auf 195 Milliarden Euro, 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband ZVEI am Freitag in Frankfurt mitteilte. Allerdings hatte der Verband im Januar noch mit etwas mehr Umsatz gerechnet, damals ging er von 197 Milliarden aus. Die Auftragseingänge gingen 2018 zudem leicht zurück gemessen am Vorjahr, die Produktion wuchs preisbereinigt um 1,9 Prozent.