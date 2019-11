Deutsche Elektroindustrie leidet unter schwächerer Konjunktur

Die deutsche Elektroindustrie bekommt die Abkühlung der Weltwirtschaft weiter zu spüren. Im September lagen die Auftragseingänge in der wichtigen Industriebranche um 3,9 Prozent unter Vorjahresniveau, wie der Branchenverband ZVEI am Freitag in Frankfurt mitteilte. Während die Bestellungen heimischer Kunden um fast 10 Prozent einbrachen, gab es ein leichtes Plus bei Abnehmern aus dem Ausland. Von Januar bis einschliesslich September gingen die Auftragseingänge um 1,9 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum zurück.