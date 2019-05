Deutsche Elektroindustrie schafft grosses Exportplus

Die deutsche Elektroindustrie hat trotz internationaler Handelskonflikte ihre Exporte kräftig gesteigert. Im März legten die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,7 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro zu, wie der Branchenverband ZVEI am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die höchsten Zuwächse habe es dabei in Europa und Amerika gegeben.