Deutsche Elektroindustrie sieht leichten Aufwärtstrend

In der deutschen Elektroindustrie wächst trotz rückläufiger Geschäfte in diesem Jahr die Zuversicht. "Wir sehen, dass es inzwischen wieder aufwärtsgeht", erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Branchenverbandes ZVEI, Wolfgang Weber, am Mittwoch. Webers Fazit angesichts einer aktuellen Umfrage unter ZVEI-Mitgliedsunternehmen: "Das Tief scheint überwunden, die Branche erwartet für die kommenden Monate jedoch eine wenig dynamische Erholung."