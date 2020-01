Deutsche Firmen-Chefsessel bleiben gemäss Studie oft in der Familie

"Allen Unkenrufen zum Trotz steht eine Generation von Unternehmern zur Verfügung, die bereit und in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen", teilte die Stiftung am Montag in München mit. Rund drei Millionen Familienunternehmen stehen in Deutschland für jeden zweiten Arbeitsplatz und 2,8 Billionen Euro Umsatz, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Jedes Jahr stehen Zehntausende Familienbetriebe zur Übergabe an.

"Der Malermeister mit zwei Kindern, die beide studiert haben - sie werden den Betrieb eher nicht fortführen", sagt Stiftungssprecher André Tauber. Aber bei grossen Familienunternehmen sehe das ganz anders aus./DP/zb

(AWP)