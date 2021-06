Deutsche Heimwerkerbranche rechnet mit steigenden Preisen für Kunden

Heimwerker und Gartenfreunde müssen sich nach Einschätzung der Do-it-yourself-Branche in den nächsten Monaten auf höhere Preise einstellen. Aufgrund der steigenden Rohstoffpreise und der aussergewöhnlichen Kostensituation in allen Bereichen der Produktion sei in den nächsten Monaten "eine deutliche Erhöhung" vieler Endverbraucherpreise zu erwarten, prognostizierten der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), der Herstellerverband (Haus & Garten (HHG) und der Industrieverband Garten (IVG) am Freitag.