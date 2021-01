Deutsche Industrie baut in Krise Jobs ab - Chemiebranche baut auf

Im Vergleich zum Oktober veränderte sich das Personal in den Betrieben mit 50 oder mehr Beschäftigten allerdings kaum (-0,1 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresmonat schrumpfte die Belegschaft in fast allen Wirtschaftsbereichen des Verarbeitenden Gewerbes. Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 6,3 Prozent.

Es deutliches Minus gab es auch in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren und im Maschinenbau mit jeweils 4,4 Prozent sowie in der Herstellung von Metallerzeugnissen (-3,8 Prozent), in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (-3,7 Prozent) und bei der Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (-3,2 Prozent). Gestiegen ist die Beschäftigtenzahl hingegen in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+1,6 Prozent).

Die Auswirkungen der Corona-Krise dämpften auch die Tätigkeit insgesamt, wie die Statistiker erklärten. So sanken die im November 2020 geleisteten Arbeitsstunden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent auf 701 Millionen Stunden - "obwohl der November 2020 in elf Bundesländern sogar einen Arbeitstag mehr hatte als der Vorjahresmonat".

