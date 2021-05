Die deutsche Industrie hat im März deutlich mehr Aufträge erhalten. Gegenüber dem Vormonat gingen 3,0 Prozent mehr Aufträge ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem nur halb so hohen Zuwachs um 1,5 Prozent gerechnet.