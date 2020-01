Deutsche Intersport wächst wieder

In Österreich erwirtschafteten die 275 Intersport-Geschäfte knapp 600 Millionen Euro Umsatz, vier Prozent mehr als 2018. Das sagte Vorstandschef Alexander von Preen am Sonntag zur Eröffnung der Münchner Sportmesse Ispo. "Die Kunden sind wieder sehr stark in unsere Geschäfte zurückgekommen." Im Vorjahr hatte Intersport ein Umsatzminus gemeldet.

Allerdings haben die Intersport-Händler im Vergleich zur Online-Konkurrenz mutmasslich weiter Boden eingebüsst. Nach einer Marktuntersuchung der auf Sport spezialisierten Unternehmensberatung NPD hat Intersport zwei Prozent Marktanteil verloren. Der eigentlich branchenfremde Online-Modehändler Zalando hat demnach 14 Prozent zugelegt, nahezu ebenso stark die französische Billigkette Decathlon. Diese Schätzung beruht allerdings auf Verbraucherbefragungen zum Einkaufsverhalten, nicht auf Unternehmenszahlen./cho/DP/edh

(AWP)