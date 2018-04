Deutsche Maschinenbauer erwarten stärkeres Wachstum

(Ausführliche Fassung) - Deutschlands Maschinenbauer rechnen in diesem Jahr trotz der Risiken für die globale Wirtschaft mit einem stärkeren Wachstum als bisher erwartet. Der Branchenverband VDMA hob seine Produktionsprognose von real plus 3 auf nun plus 5 Prozent an. Verbandspräsident Carl Martin Welcker begründete dies am Montag zum Auftakt der Hannover Messe mit dynamischen Auftragseingängen, "die jetzt nach und nach zu Umsatz werden" sowie mit guten Perspektiven für die Nachfrage. 2017 erzielte die erfolgsverwöhnte und stark exportorientierte Branche ein Plus von 3,9 Prozent.