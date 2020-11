Deutsche Maschinenbauer schöpfen Hoffnung - Steigende Inlandsaufträge

Der Maschinenbau in Deutschland erholt sich schrittweise von den Folgen der Corona-Krise. Nach einem Rückschlag im August gab es bei den Auftragseingängen im September Hoffnungszeichen. Zwar wurde das Vorjahresniveau preisbereinigt um 10 Prozent verfehlt, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. "Die Inlandsorders verzeichneten jedoch erstmals seit Januar dieses Jahres wieder einen Zuwachs", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.