Deutsche Maschinenbauer sehen wachsende Nachfrage nach Umwelttechnik

Die deutschen Maschinenbauer rechnen sich bei Umwelttechnologien wachsende Exportchancen aus. "Das Interesse und die Erwartungen an Umwelttechnologien nehmen weltweit rasant zu. Denn die Herausforderungen, die durch eine grösser werdende Weltbevölkerung, die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung sowie steigende Mobilität entstehen, sind gewaltig", erklärte Marcus Höfken vom Branchenverband VDMA am Montag anlässlich der Messe Ifat in München.