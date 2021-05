Deutsche Maschinenbauer: Zeichen in China stehen auf Wachstum

Deutschlands Maschinenbauer rechnen im wichtigen China-Geschäft mit einer Fortsetzung des Aufschwungs. "Die Unternehmen erwarten, dass es nach einem stürmischen Wachstum im ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte auf niedrigerem, aber gutem Niveau weitergehen wird", erläuterte die Geschäftsführerin des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in China, Claudia Barkowsky, am Freitag. Im Gesamtjahr 2021 erwarten die Unternehmen in China demnach ein Umsatzplus von 17 Prozent.