Deutsche Monopolkommission: Fortschritte im Wettbewerb auf der Schiene

Die Monopolkommission sieht leichte Fortschritte bei der Wettbewerbsentwicklung auf der Schiene. Zwar liege der Marktanteil der Konkurrenten der Deutschen Bahn im Fernverkehr weiter bei unter einem Prozent. Doch "im Güter- und Nahverkehr verzeichnen die Marktanteile der Wettbewerber kontinuierliche Anstiege", schreibt das Beratungsgremium in Wettbewerbsfragen in seinem aktuellen Sektorgutachten zur Bahn, das es am Donnerstag in Berlin der Bundesregierung übergab.