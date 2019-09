Deutsche Post erhöht Paketpreise für Grosskunden

Die Deutsche Post DHL erhöht die Paketpreise für Grosskunden mit individuellen Tarifen. Sie sollen im kommenden Jahr deutlich steigen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Bonn an. Der genaue Zeitpunkt der Erhöhungen hänge von den jeweiligen Vertragsbedingungen ab, sagte eine Sprecherin. Angaben zu den Preisen und den Erhöhungen macht die Deutsche Post nicht. Individuelle Tarife schliesst DHL mit Grosskunden ab, die mehr als 3000 Pakete im Jahr versenden.