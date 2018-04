Deutsche Post macht Geheimnis um künftigen Aufsichtsratschef

Die Deutsche Post macht kurz vor ihrer Hauptversammlung weiterhin ein Geheimnis um die Nachfolge an der Spitze des Aufsichtsrats. Eine Sprecherin lehnte am Mittwoch eine Aussage dazu ab, wer in dem Kontrollgremium nach der Hauptversammlung am Dienstag (24. April) die Nachfolge des scheidenden Aufsichtsratschef Wulf von Schimmelmann antreten soll.