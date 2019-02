Deutsche Produktion fällt vierten Monat in Folge

In Deutschland reisst die Schwächephase im verarbeitenden Gewerbe nicht ab. Im Dezember fiel die Gesamtproduktion um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit ist die Produktion den vierten Monat gesunken. Ausserdem war der Dezember-Rückschlag der sechste Dämpfer in den vergangenen sieben Monaten.