Deutsche Produktion fällt vierten Monat in Folge

(Ausführliche Fassung) - In Deutschland reisst die Schwächephase im verarbeitenden Gewerbe nicht ab. Im Dezember fiel die Gesamtproduktion um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit ist die Produktion den vierten Monat in Folge gesunken. Ausserdem war der Dezember-Rückschlag der sechste Dämpfer in den vergangenen sieben Monaten. Während es in der Baubranche einen kräftigen Rückgang der Produktion gab, konnte sich die Fertigung in der wichtigen Autoindustrie hingegen deutlich erholen.