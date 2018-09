Deutsche Produktion und Exporte enttäuschen

(Ausführliche Fassung) - Die deutsche Industrie und Exportwirtschaft haben im Juli einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dies zeigen am Freitag veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Während das verarbeitende Gewerbe seine Produktion den zweiten Monat in Folge verringerte, gingen die Ausfuhren zur Überraschung von Experten zurück. Der Euro gab nach Veröffentlichung der Daten etwas nach.