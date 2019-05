Deutsche Regierung will Steinkohle-Kraftwerksstandorte mit 1 Milliarde helfen

Die Bundesregierung will im Zuge des Kohleausstiegs nun auch strukturwache Steinkohle-Kraftwerksstandorte massiv unterstützen. An Standorten, an denen der Steinkohlesektor eine erhebliche wirtschaftliche Relevanz besitze, sollen relevante Projekte finanziell mit bis zu einer Milliarde Euro unterstützt werden. Das geht aus dem Eckpunktepapier hervor, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde.