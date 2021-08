Deutsche Schuhindustrie erholt sich etwas - Fachhandel ordert weniger

Deutschlands Schuhindustrie hat wieder mehr Geld in die Kassen bekommen, die heftigen Einbussen der Coronakrise aber längst noch nicht ausgleichen können. Im ersten Halbjahr 2021 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen, teilt der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie am Montag in Düsseldorf mit. Im ersten Halbjahr 2020 waren die Erlöse um 21,2 Prozent eingebrochen.