Deutsche Spielebranche mit Umsatzplus - Strategiespiele für Familien beliebt

Die Begeisterung für Gesellschaftsspiele ist in Deutschland bei Familien und Erwachsenen ungebrochen. Die Spielebranche habe ihre Umsätze 2019 bislang um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, erklärte der Verband der Spieleverlage anlässlich der Messe "Spiel '19" in Essen. Das Wachstum habe sich damit wie schon in den Vorjahren fortgesetzt. 2018 wurden demnach Umsätze von rund 550 Millionen Euro erzielt.