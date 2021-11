Deutsche Telekom bei Zielen erneut optimistischer

(Ausführliche Fassung) - Das weiter brummende Geschäft auf beiden Seiten des Atlantiks lässt die Deutsche Telekom noch optimistischer für das laufende Jahr werden. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (Ebitda AL) solle nun rund 38 Milliarden Euro erreichen nach bislang mindestens 37,2 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Bonn mit. In den Monaten Juli bis September konnte die Telekom zudem wieder zulegen - vor allem beim freien Mittelzufluss. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Telekom-Aktie kurz nach Handelsbeginn um 2,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.