Deutsche Telekom bei Zielen erneut optimistischer - Aktie gefragt

(neu: Kurs, Analysten und Aussagen aus Telefonkonferenz) - Das weiter brummende Geschäft auf beiden Seiten des Atlantiks lässt die Deutsche Telekom noch optimistischer für das laufende Jahr werden. Konzernchef Tim Höttges erhöhte am Freitag bei der Zahlenvorlage in Bonn erneut die Prognosen. In den Monaten Juli bis September konnte die Telekom zudem wieder zulegen - vor allem beim freien Mittelzufluss. In Deutschland treibt Höttges unterdessen den Glasfaserausbau voran. Auch die bereits am Vorabend erhöhte Dividende kam am Freitag bei Anlegern gut an.