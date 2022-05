Deutsche Telekom-Beschäftigte erhalten ab August mehr Geld

Die 55 000 Beschäftigten der Deutschen Telekom erhalten ab August mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen verständigten sich am Donnerstagmorgen auf einen Tarifabschluss, wie beide Seiten mitteilten. Laut Telekom steigen die Gehälter der Tarifbeschäftigten während der 24-monatigen Laufzeit des Vertrages in zwei Stufen je nach Eingruppierung der Mitarbeiter in einer Bandbreite "zwischen 4,8 und 5,2 Prozent".