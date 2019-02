Deutsche Telekom legt vor US-Fusion operativ weiter zu - Dividende steigt

Die Deutsche Telekom hat vor ihrer geplanten Milliardenübernahme in den USA weiter kräftig vom Aufschwung der US-Tochter profitiert. Konzernweit kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2018 im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Die US-Mobilfunksparte trägt mittlerweile mehr als 40 Prozent zum operativen Ergebnis bei und war massgeblich für den Anstieg verantwortlich. Aber auch die Heimatgeschäfte und auch das Europageschäft liefen besser.