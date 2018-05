Deutsche Telekom will Tempo in den kommenden Jahren beibehalten

(Meldung weiter ausgebaut) - Mit hohen Investitionen in den Glasfaserausbau und einem stabilen Wachstum will die Deutsche Telekom in die kommenden drei Jahre gehen. "Wir haben eine starke Position auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages in Bonn. Er bekräftigte die Pläne des Konzerns, ab 2021 jährlich rund zwei Millionen Haushalte auch auf der sogenannten letzten Meile mit Glasfaser zu versorgen. Damit könnten in acht Jahren der gesamte Marktanteil der Telekom von rund 40 Prozent mit Glasfaser angeschlossen sein, sagte Höttges.