Deutsche Textil-Tarifverhandlungen in dritter Runde

Für die rund 100 000 Beschäftigten der Textilindustrie in Westdeutschland sind die Tarifverhandlungen am Dienstag in die dritte Runde gegangen. Die Vorstellungen beider Seiten lagen vor dem Treffen in Bielefeld noch weit auseinander. Bis zum späten Nachmittag zeichnete sich nach Angaben einer IG Metall-Sprecherin noch kein Ergebnis ab.