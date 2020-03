Deutsche Tourismusbranche appelliert an Kanzlerin Merkel

Die deutsche Tourismuswirtschaft hat sich wegen der Coronavirus-Krise in einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und mehrere Minister gewandt. "Mit grosser Sorge betrachten wir die existenzbedrohenden Auswirkungen der Coronakrise auf die Tourismuswirtschaft", heisst es in dem Schreiben von insgesamt 29 Verbänden und Unternehmen. Es sei zwingend notwendig "den Barauszahlungsanspruch der Kundengelder bei gebuchten Reisen durch eine Gutscheinlösung oder eine Notfonds-Lösung zu ersetzen, um Liquidität in den durch die Krise angeschlagenen Unternehmen zu halten", forderte der Dachverband der Tourismuswirtschaft (BTW) am Donnerstag in Berlin.