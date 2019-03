Deutsche Vermögensberatung 2018 mit Zuwächsen

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist nach dem vierten Rekordjahr in Folge mit Rückenwind ins Jahr 2019 gestartet. Die ersten Monate seien bereits "äusserst wachstumsstark" gewesen, teilte der in Familienhand befindliche Finanzvertrieb am Dienstag in Frankfurt mit. "Wir haben 2018 intensiv in unsere Vertriebsstruktur und -stärke investiert und damit die DVAG in eine herausragende Marktposition gebracht", bilanzierte Vorstandschef Andreas Pohl. Nach Eingliederung von 2700 Vertretern der Generali betreuen den Angaben zufolge nun 17 000 selbstständige hauptberufliche Vermögensberater etwa acht Millionen Kunden.