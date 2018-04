Deutsche zahlen immer noch am liebsten in bar - aber immer seltener

(Ausführliche Fassung) - Die deutschen Verbraucher bezahlen ihre Einkäufe noch immer am liebsten in bar - zumindest, wenn es um kleinere Beträge geht. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI veröffentlichten Studie. Danach sind Scheine und Münzen nach wie vor das "beliebteste Zahlungsmittel deutscher Kunden". Mehr als drei Viertel aller Einkäufe wurden 2017 damit bezahlt.