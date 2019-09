Deutscher Aktivist AOC steigt laut Agenturbericht bei Sunrise ein

Der Telekom-Konzern Sunrise hat Reuters zufolge einen streitbaren neuen Grossaktionär. Der aktivistische Investor Active Ownership Capital (AOC) aus Deutschland habe sich an Sunrise beteiligt, berichtete die Nachrichtenagentur am Dienstag und berief sich auf einen Insider. AOC halte weniger als drei Prozent an Sunrise. Und es sei damit zu rechnen, dass sich AOC kritisch zur geplanten Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC durch Sunrise stellen werde.