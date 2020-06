Deutscher Arzneinmittelhersteller PharmaSGP gibt Details für Börsengang bekannt

Der Arzneimittelhersteller PharmaSGP hat weitere Details zu seinem für Mitte Juni geplanten Börsengang in Frankfurt bekannt gegeben. Der Anbieter von speziellen Schmerzmitteln bietet die Aktien zu jeweils 31,50 Euro bis 36,50 Euro an, wie er am Montag in Gräfeling bei München mitteilte. Interessierte Anleger können nun bis zum 18. Juni bieten. Der erste Handelstag wäre dann der 19. Juni. Sollte der Konzern seine Preisvorstellung realisieren, käme er auf einen Börsenwert zwischen 378 und 438 Millionen Euro.